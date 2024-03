"La reconstruction de Gaza devrait coûter 90 milliards de dollars" (président égyptien)

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a déclaré samedi que la reconstruction de la bande de Gaza, adjacente à la frontière avec son pays, nécessiterait 90 milliards de dollars (82.2 milliards d'euros), rapporte l'agence turque Anadolu.

Dans un discours prononcé au Centre des congrès du Caire, M. Sissi a déclaré qu'il avait "demandé une estimation (aux institutions publiques égyptiennes) du coût de la reconstruction de la bande de Gaza, selon la chaîne d'information du Caire.

Il a souligné que "ce qui s'est passé à Gaza est un défi pour l'Égypte et pour toute la région". "Le point de passage de Rafah est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et nous tenons à apporter de l'aide dans la bande de Gaza", a-t-il ajouté.

Il a également indiqué que l'Égypte "largue de l'aide par avion dans la bande de Gaza en raison des difficultés rencontrées pour l'acheminer par voie terrestre".

Selon l'agence de presse émiratie WAM, l'Égypte et les Émirats arabes unis ont effectué vendredi une cinquième mission conjointe de largage d'aide humanitaire pour les Palestiniens de la bande de Gaza déchirée par la guerre. Depuis plus d'une semaine, les pays arabes, à savoir l'Égypte, les Émirats, la Jordanie, le Qatar, Oman et Bahreïn, continuent de mener des opérations conjointes de largage d'aide alimentaire dans la bande de Gaza, en plus des opérations similaires menées par les États-Unis.