Le Shin Bet démantèle une cellule terroriste liée au Hamas dans le nord d'Israël, 13 suspects arrêtés

Une organisation terroriste a été découverte dans la région Nord d'Israël, qui avait l'intention de commettre des attaques terroristes en Israël, ont révélé dimanche le Shin Bet et la police dans un communiqué conjoint.

Dans le cadre de l'enquête, plusieurs suspects ont été arrêtés ces derniers mois, dont le chef de l'escouade, son adjoint et 11 autres suspects. La plupart d'entre eux sont des habitants de Sakhnin, notamment Akram Halaila, Muhammad Abu Saleh, Ali Halaila et Mohammad Ayush. Les individus ont acheté des armes provenant de Cisjordanie. L'un des suspects, Muhammad Halaila, était en contact avec l'infrastructure du Hamas depuis la bande de Gaza, qui lui a fourni des instructions pour préparer des explosifs et lui a ordonné de recruter davantage afin de promouvoir des activités terroristes. Certains d'entre eux avaient été impliqués dans le lancement de cocktails Molotov sur l'implantation d'Eshbal lors de l'opération "Gardien des murs" en mai 2021. Une fois l'enquête menée par le Shin Bet et la police terminée, le bureau du procureur du district de Haïfa déposera des actes d'accusation contre les 13 personnes impliquées, ainsi qu'une demande d'arrestation jusqu'à la fin de la procédure.

Le Shin Bet a déclaré qu'"il s'agit d'une activité grave contre la sécurité des citoyens israéliens". "Les individus ont élaboré un plan terroriste avec la participation du Hamas à Gaza, d'une manière qui a également le potentiel de nuire à la société arabe", a-t-il affirmé.