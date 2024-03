Guerre à Gaza : Les Émirats arabes unis commencent à perdre patience avec Israël (média)

Les relations entre les Émirats arabes unis et Israël, qui ont maintenu une stabilité tout au long de la guerre à Gaza, sont désormais sous pression à mesure que la colère contre Israël grandit, écrit ce dimanche le quotidien New York Times.

Alors que la guerre menée par Israël à Gaza depuis plusieurs mois attise la colère dans la région, il est de plus en plus difficile de trouver des partisans des accords d'Abraham. Un homme d’affaires émirati qui a évoqué des liens économiques a déclaré qu’il avait quitté le Conseil commercial émirati-israélien, selon le quotidien américain. Certains Émiratis ont déclaré qu'ils avaient peur de s'exprimer publiquement. Cependant, le chef adjoint de la police de Dubaï, a déclaré que les Arabes "voulaient vraiment la paix" mais qu'Israël "avait prouvé que ses intentions étaient mauvaises". Selon les analystes, ni les Émirats ni Israël ne devraient renoncer à cet accord, qui reste alors une bouée de sauvetage diplomatique pour Israël à un moment où ses liens avec d'autres pays arabes se détériorent.

AP Photo/Kamran Jebreili

L'accord diplomatique entre les deux pays a rapporté aux Émirats des milliards en matière de commerce et a bénéficié de relations publiques positives dans les pays occidentaux. "Mais la trajectoire actuelle de la guerre n'augure rien de bon pour les accords ou la sécurité au Moyen-Orient", soutient Mohammed Baharon, directeur d'un centre de recherche à Dubaï. "C'est un partenariat", a-t-il déclaré, "et si l'un des partenaires ne paie pas ses dettes, alors ce n'est plus un partenariat". La colère contre Israël se fait sentir chez son principal allié, les États-Unis, mais aussi dans le monde arabe, après les opérations militaires à Gaza par Israël, en riposte aux massacres du Hamas le 7 octobre.