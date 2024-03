300 terroristes du Hezbollah ont été éliminés depuis le début de la guerre (Tsahal)

L'armée israélienne affirme avoir visé quelque 4 500 cibles du Hezbollah, principalement au Liban mais aussi en Syrie, dans le cadre de la guerre qui fait rage dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre.

Selon les estimations de Tsahal, plus de 300 terroristes du Hezbollah ont été éliminés, dont cinq commandants de haut rang, et 750 autres ont été blessés par les frappes israéliennes. Au cours des cinq derniers mois, le commandement nord a mené des frappes aériennes contre plus de 1 200 cibles et 3 100 autres sites depuis le sol à l'aide de l'artillerie et de chars, indique Tsahal. Les cibles comprennent des dépôts d'armes, des bâtiments utilisés par le Hezbollah pour des attaques, plus de 150 postes d'observation le long de la frontière, quelque 70 centres de commandement où les terroristes étaient rassemblés, plus de 50 positions de lancement de roquettes, et des dizaines d'escadrons menant des attaques de missiles antichars, a précisé l'armée israélienne.

Ayal Margolin/Flash90

Plus de 450 sites appartenant à la force d'élite Radwan du Hezbollah, ont également été touchés. Certaines des 4 500 cibles du Hezbollah ont été frappées en Syrie, selon Tsahal qui que ses "frappes intenses" contre le Hezbollah causent des dommages aux "capacités aériennes et terrestres du groupe terroriste, ainsi qu'à son haut commandement".

"Tsahal s'efforce constamment de repousser les forces du Hezbollah et ses systèmes hors du Sud-Liban, et ont mené des attaques significatives dans cette région", a souligné Tsahal.