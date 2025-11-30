500 millions de dollars collectés pour Gaza détournés par des réseaux islamistes

Un vaste scandale de détournement de fonds ébranle les milieux islamistes entre Istanbul et Amman. Près de 500 millions de dollars collectés pour Gaza auraient été captés par des réseaux liés aux Frères musulmans opérant en Turquie et en Jordanie, sans jamais atteindre le territoire palestinien.

En janvier 2024, le Hamas a publié une déclaration cinglante désavouant trois organisations – Waqf Al Umma, Minbar al-Aqsa et Kulna Maryam – ainsi que sept de leurs dirigeants. Le mouvement les accuse d'agir sans autorisation, d'exploiter d'anciens soutiens et de faire transiter les dons par des structures opaques échappant à son contrôle.

"Pendant les mois de guerre, les habitants de Gaza ont développé une vision très négative de quiconque levait des fonds en leur nom", explique à The Media Line Mansour Abo Kareem, chercheur politique basé à Gaza. "Ils ont vu des cas d'enrichissement soudain et extrême bâti sur la souffrance des Gazaouis.

Fondé à Istanbul en 2013, Waqf Al Umma se présentait comme une fondation caritative dédiée au soutien de Jérusalem et de Gaza. L'organisation a acquis une importante notoriété grâce à des campagnes massives sur les réseaux sociaux, des conférences et l'appui d'influenceurs religieux, collectant des centaines de millions de dollars.

Opérant depuis Istanbul – devenue un refuge pour les cadres des Frères musulmans exilés d'Égypte – l'organisation fonctionnait dans une zone grise juridique. En Turquie, les institutions caritatives islamiques (waqf) bénéficient d'une grande latitude administrative qui peut, selon les critiques, favoriser les abus.

En juin 2025, le département du Trésor américain a d'ailleurs sanctionné Filistin Vakfi, une autre organisation caritative turque, l'accusant d'avoir collecté des fonds pour la branche armée du Hamas après le 7 octobre 2023.

Des témoignages accablants d'anciens employés

Un ancien cadre palestinien de Waqf Al Umma a témoigné sous couvert d'anonymat auprès de The Media Line : "L'institution agissait sous couvert de soutien à Jérusalem, mais sa gestion financière était totalement opaque. Les projets annoncés n'ont jamais vu le jour. Une grande partie des fonds a fini sur les comptes personnels de ses membres."

Il décrit un système de sociétés écrans et de détournements : "Des fonds étaient transférés pour acheter et vendre des biens immobiliers à des fins personnelles. Certaines sociétés ont ensuite été déclarées en faillite pour dissimuler les flux financiers."

Reham Owda, analyste politique palestinienne basée à Istanbul, souligne que le problème dépasse le cas d'une seule organisation : "Les dons sont souvent faits de bonne foi, sans reçu ni justificatif de transfert. Cela rend le contrôle officiel quasiment impossible."

Les réseaux informels de transfert d'argent, très répandus au Moyen-Orient où beaucoup n'ont pas accès aux services bancaires classiques, compliquent encore davantage la traçabilité.

Pour les Palestiniens de Gaza, les dégâts vont bien au-delà de l'argent détourné. "Ces scandales érodent la confiance envers les véritables actions caritatives", déplore Owda. "Après tant de polémiques, les habitants se méfient désormais de toute initiative humanitaire, même les plus honnêtes. Cela rend plus difficile le travail des ONG légitimes et, en fin de compte, ce sont les plus vulnérables qui en souffrent."

La décision du Hamas de se désolidariser publiquement de ces organisations révèle également les tensions croissantes entre le mouvement et les réseaux des Frères musulmans en Turquie et en Jordanie, autrefois alliés idéologiques désormais en rivalité pour le contrôle des flux financiers et de la légitimité politique.