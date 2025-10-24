75 % des jeunes Palestiniens de Judée-Samarie rejettent l'existence d'Israël

Deux ans après le massacre du 7 octobre et le déclenchement de la guerre à Gaza, une enquête met en lumière les profondes fractures de l’opinion palestinienne. Réalisée début septembre auprès de 300 habitants de Judée-Samarie, l’étude montre qu’une majorité relative (43 %) s’oppose au désarmement du Hamas comme moyen de mettre fin au conflit, contre 36 % qui y sont favorables.

Selon cette enquête, conduite par les professeurs Sivan Hirsch-Heffler, Gilad Hirschberger et Ronit Marzan en collaboration avec le groupe Tamror-Politography et l’Institut d’études de sécurité nationale (INSS), 57 % des personnes interrogées jugent que les enlèvements d’Israéliens « ne servent pas les objectifs nationaux palestiniens », tandis que 31 % pensent le contraire.

Le rapport à Israël : entre refus et désillusion

Sur le plan politique, les chiffres traduisent une profonde hostilité à l’égard d’Israël : 54 % des sondés nient son droit à l’existence, et 69 % doutent de sa pérennité. La moitié des répondants considère même que « l’État d’Israël peut être détruit » à la suite de l’attaque du 7 octobre. L’opposition est particulièrement marquée chez les jeunes : 75 % des 18-34 ans rejettent l’existence de l’État hébreu, contre des taux bien plus faibles dans les générations plus âgées.

Un gouvernement d’union plébiscité

Interrogés sur l’avenir politique de Gaza, les Palestiniens de Judée-Samarie privilégient majoritairement (39 %) la création d’un gouvernement d’union nationale entre le Hamas et le Fatah.

Seuls 8 % souhaitent le maintien du Hamas au pouvoir, tandis que 24 % soutiennent un retour de l’enclave sous contrôle de l’Autorité palestinienne et 17 % préfèrent une administration technocratique supervisée par des pays arabes.

Pour les chercheurs, ce choix traduit « le désir d’un système de contre-pouvoirs » au sein du leadership palestinien. L’opposition persistante au désarmement du Hamas serait, selon eux, liée à la perception du mouvement islamiste comme « une force protectrice » face à Israël.

Le regard sur le 7 octobre : entre condamnation et ambiguïté

Si la guerre a profondément marqué les consciences, les avis demeurent partagés sur la responsabilité du Hamas. 46 % des sondés estiment que l’attaque du 7 octobre a été une erreur, tandis que 26 % la jugent « justifiée ». Quant à ses conséquences, 35 % pensent qu’elle a compromis la création d’un État palestinien, contre 29 % qui y voient un renforcement de cette perspective.

Normalisation régionale et solutions politiques

La normalisation entre Israël et les pays arabes est perçue très négativement : 71 % des Palestiniens la considèrent comme une « trahison ». Cependant, lorsqu’une telle alliance est présentée comme pouvant aboutir à la création d’un État palestinien, 48 % y sont favorables.

Dans ce cadre, 52 % des personnes interrogées soutiennent la solution à deux États, mais près d’un tiers préfèrent un État palestinien unique du Jourdain à la mer, sans Juifs, et 16 % optent pour un État binational démocratique. Lorsque l’idée d’un État palestinien avec capitale à Jérusalem-Est et droit au retour est évoquée, le taux d’adhésion grimpe à 75 %.

Fatigue politique et crise économique

Sur le plan interne, la lassitude vis-à-vis de l’Autorité palestinienne est manifeste. Près d’un Palestinien sur deux (48 %) estime que la tenue d’élections et le renouvellement du leadership constituent la priorité absolue pour relancer le projet national.

Seuls 13 % placent la lutte contre la corruption en tête, et 11 % privilégient la réconciliation entre factions.

Mais le désenchantement domine : 38 % des sondés affirment qu’ils ne voteraient pas si des élections étaient organisées, et 25 % restent indécis. Le Fatah conserve toutefois une avance nette (26 %) sur le Hamas (6 %).

87 % des habitants de la région déclarent que leur situation économique s’est aggravée depuis le début de la guerre, contre seulement 1 % qui constatent une amélioration.

Une majorité (55 %) redoute désormais que les villes palestiniennes connaissent le même sort que Gaza, dévastée par des mois de combats.