80 % des habitants de Gaza seraient prêts à émigrer, selon une enquête du COGAT

Une enquête récente menée par le COGAT révèle qu’une immense majorité des habitants de Gaza envisageraient de quitter le territoire si une possibilité concrète leur était offerte. Selon les résultats consultés par le The Jerusalem Post, 80 % des Gazaouis interrogés se disent intéressés par des informations sur des mécanismes permettant d’émigrer vers un pays tiers via les points de passage de Rafah et Kerem Shalom.

Ces chiffres reflètent, selon des responsables israéliens, une profonde lassitude de la population civile après des mois de guerre et d’effondrement humanitaire. Ils interviennent alors que le Hamas continue de refuser tout désarmement, condition centrale du plan présenté par Donald Trump pour l’après-guerre et la reconstruction de Gaza.

L’enquête demandait aux habitants quels sujets nécessitaient davantage d’informations pour le public palestinien. Après les questions liées à l’émigration, 17,5 % des personnes interrogées ont évoqué les approvisionnements alimentaires et l’aide humanitaire, tandis qu’à peine 2,5 % ont cité les questions médicales.

Depuis le début de la guerre déclenchée après le massacre du 7 octobre 2023, plus de 44 000 Gazaouis auraient quitté l’enclave via Rafah et Kerem Shalom, parmi lesquels des patients médicaux et des détenteurs de visas pour des pays tiers. Environ 2 500 personnes sont parties via Rafah depuis la réouverture du passage en février dans le cadre du cessez-le-feu.

Certains responsables israéliens estiment même que le nombre réel de Gazaouis souhaitant partir pourrait être encore plus élevé. « Il est possible que certains sondés n’aient pas pleinement compris la question ou aient hésité à exprimer ouvertement leur opinion », a déclaré un responsable sécuritaire israélien.

Parallèlement, le COGAT affirme avoir supervisé l’entrée de 30 000 camions d’aide humanitaire dans Gaza entre le 10 et le 14 mai, ainsi que l’acheminement de plus de 440 tonnes d’équipements médicaux destinés aux structures soutenues par l’ONU et l’OMS.