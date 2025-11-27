À Ankara, Erdogan salue la "position avisée" du pape Léon XIV sur la question palestinienne

De son côté, le pape a exhorté la Turquie à devenir un acteur de stabilité et de dialogue, appelant au respect de la dignité et de la liberté de chacun.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan (à droite) serre la main du pape Léon XIV lors d'une cérémonie officielle d'accueil au complexe présidentiel d'Ankara, le 27 novembre 2025. (Handout / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP)

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a salué jeudi la « position avisée » du pape Léon XIV concernant le dossier palestinien, à l’issue d’une rencontre officielle au palais présidentiel d’Ankara. S’exprimant lors d’un événement à la bibliothèque présidentielle, Erdogan a affirmé que « la dette de la Turquie envers le peuple palestinien est la justice », réitérant son appel à une solution à deux États fondée sur les frontières de 1967, ainsi que la nécessité de préserver le statut historique de Jérusalem.

Depuis le début de la guerre à Gaza, Erdogan s’est imposé comme l’un des plus ardents défenseurs du Hamas sur la scène internationale. Il a accusé Israël de « génocide », comparé Benjamin Netanyahou à Hitler et assimilé la guerre à la Shoah. Les relations entre Israël et la Turquie, autrefois marquées par un partenariat économique soutenu, se sont considérablement détériorées depuis octobre 2023.

Face à lui, le pape Léon XIV a adopté un ton conciliateur, appelant Ankara à devenir « une source de stabilité et de rapprochement entre les peuples, au service d’une paix juste et durable ». Il a également encouragé la Turquie à valoriser sa diversité interne, rappelant que les chrétiens du pays « souhaitent contribuer positivement à son unité » et se considèrent comme partie intégrante de l’identité nationale.

Dans un pays où la religion occupe une place centrale, le souverain pontife a souligné la nécessité de « respecter la dignité et la liberté de chacun ». « Nous sommes tous enfants de Dieu, et cela a des implications personnelles, sociales et politiques. Ce défi majeur doit inspirer autant les politiques internes que les relations internationales », a-t-il conclu.

