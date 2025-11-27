À Ankara, Erdogan salue la "position avisée" du pape Léon XIV sur la question palestinienne

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a salué jeudi la « position avisée » du pape Léon XIV concernant le dossier palestinien, à l’issue d’une rencontre officielle au palais présidentiel d’Ankara. S’exprimant lors d’un événement à la bibliothèque présidentielle, Erdogan a affirmé que « la dette de la Turquie envers le peuple palestinien est la justice », réitérant son appel à une solution à deux États fondée sur les frontières de 1967, ainsi que la nécessité de préserver le statut historique de Jérusalem.

Depuis le début de la guerre à Gaza, Erdogan s’est imposé comme l’un des plus ardents défenseurs du Hamas sur la scène internationale. Il a accusé Israël de « génocide », comparé Benjamin Netanyahou à Hitler et assimilé la guerre à la Shoah. Les relations entre Israël et la Turquie, autrefois marquées par un partenariat économique soutenu, se sont considérablement détériorées depuis octobre 2023.

Face à lui, le pape Léon XIV a adopté un ton conciliateur, appelant Ankara à devenir « une source de stabilité et de rapprochement entre les peuples, au service d’une paix juste et durable ». Il a également encouragé la Turquie à valoriser sa diversité interne, rappelant que les chrétiens du pays « souhaitent contribuer positivement à son unité » et se considèrent comme partie intégrante de l’identité nationale.

Dans un pays où la religion occupe une place centrale, le souverain pontife a souligné la nécessité de « respecter la dignité et la liberté de chacun ». « Nous sommes tous enfants de Dieu, et cela a des implications personnelles, sociales et politiques. Ce défi majeur doit inspirer autant les politiques internes que les relations internationales », a-t-il conclu.