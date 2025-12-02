À Beyrouth, le pape Léon XIV exhorte la jeunesse libanaise à "faire fleurir le monde d’espérance"

Le pape Léon XIV a consacré une large part de son voyage au Liban à la jeunesse, adressant lundi soir à Beyrouth un message vibrant d’espérance dans un pays meurtri par la crise, l’exode et les blessures encore béantes de l’explosion du port en 2020. Devant des milliers de jeunes réunis sur la place du patriarcat maronite, il a appelé à « changer le cours de l’histoire » et à « faire fleurir le monde d’Espérance », saluant leur capacité à rêver, à reconstruire et à refuser la fatalité.

Ce mardi matin, le souverain pontife se rendra au port de Beyrouth, sur le site même de l’explosion du 4 août 2020, pour une cérémonie silencieuse et hautement symbolique en mémoire des 263 morts et des milliers de blessés. Il y rencontrera des survivants et des familles, accompagné notamment du père Hani Tawk, prêtre maronite engagé depuis l’explosion auprès des habitants du quartier ravagé de la “quarantina”. Ce dernier souligne que « sans vérité ni justice, c’est une autre mort qui continue pour les survivants ».

Léon XIV a réaffirmé la nécessité de stopper l’exode des jeunes Libanais, plaidant pour leur offrir « des perspectives concrètes de renaissance ». Il a également invité à un « pardon nécessaire » pour sortir du cycle des rancœurs. Le pape a appelé à une « résistance chrétienne » fondée sur l’amour, le service désintéressé et l’enracinement spirituel, rappelant que « le véritable principe d’une vie nouvelle, c’est l’Espérance qui vient du Christ ».

Lors de sa visite, il s’est aussi recueilli devant la tombe de saint Charbel, modèle de silence, d’humilité et de prière, valeurs qu’il a encouragé les jeunes à faire leurs, malgré « un monde de distractions et de vanités ».