À Beyrouth, un haut responsable iranien appelle à l’unité régionale face aux "conspirations israéliennes"

En visite à Beyrouth pour commémorer l’anniversaire de l’élimination de l’ancien chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Larijani, a exhorté samedi les pays de la région à « mettre de côté leurs différends » et à coopérer étroitement face à ce qu’il a qualifié de « conspirations israéliennes ».

Lors d’une rencontre d’une heure avec le président du Parlement libanais, Nabih Berri, Larijani a insisté sur la nécessité d’une coordination accrue entre les États voisins. « Même s’il existe des désaccords entre eux, ils doivent être dépassés car l’ennemi est commun », a-t-il affirmé.

Le responsable iranien a salué l’appel du chef du Hezbollah, Naim Qassem, en faveur d’un rapprochement avec l’Arabie saoudite, estimant qu’il s’agissait « d’un pas dans la bonne direction ». Selon lui, Riyad et le Hezbollah « partagent le même adversaire », à savoir Israël. Interrogé sur la possibilité de frappes israéliennes contre l’Iran, Larijani a affiché une confiance mêlée de défiance. « Nous sommes prêts à tous les scénarios, mais je ne pense pas que les Israéliens se comporteront de manière aussi stupide », a-t-il averti. Et d’ajouter : « Si cela arrivait, la riposte serait sévère », sans donner plus de détails. Depuis plus de quarante ans, Téhéran soutient financièrement et militairement le Hezbollah, devenu une force militaire majeure dans la région mais affaiblie par ses lourdes pertes lors de la guerre de 14 mois contre Israël, achevée en novembre par un cessez-le-feu négocié par Washington.