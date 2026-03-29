À Dubaï, les autorités accusées de réprimer les témoins des frappes iraniennes

Aux Émirats arabes unis, la gestion des frappes iraniennes suscite de vives critiques. Selon une enquête du Daily Mail, les autorités auraient arrêté des dizaines de ressortissants étrangers, dont environ 70 Britanniques, soupçonnés d’avoir filmé ou simplement détenu des images des sites touchés à Dubaï et à Abou Dabi.

Depuis le début de la guerre, les autorités ont imposé des restrictions strictes sur la diffusion d’images liées à la sécurité nationale. Sur place, les forces de sécurité contrôlent les téléphones des témoins à proximité des zones d’impact. Toute personne trouvée en possession de photos ou de vidéos — y compris reçues via messagerie — peut être arrêtée. Des messages d’alerte sont également envoyés aux habitants, les avertissant que toute diffusion de contenus liés à des sites sensibles peut entraîner des poursuites judiciaires.

D’après plusieurs témoignages relayés par la presse britannique, certains détenus auraient été soumis à des conditions difficiles : détention dans des cellules surpeuplées, privation de sommeil, d’alimentation ou de soins. Plusieurs affirment ne pas avoir eu accès à l’assistance consulaire britannique. Une ressortissante évoque avoir été interrogée pendant des heures, menacée et contrainte de signer un document l’engageant à ne pas critiquer les autorités après sa libération.

Face à l’afflux de dossiers, le système judiciaire serait sous pression, certains détenus attendant des mois avant d’être inculpés. D’autres ont été libérés sous caution, mais avec confiscation de leur passeport.

Ces mesures sont perçues par certaines organisations comme une tentative de préserver l’image internationale des Émirats, notamment celle de Dubaï, vitrine touristique et économique. Dans ce pays, la législation prévoit de lourdes peines pour toute diffusion de contenus jugés sensibles, même de manière indirecte.

Alors que plus de 240 000 Britanniques vivent aux Émirats, cette affaire soulève des inquiétudes croissantes sur les libertés individuelles dans un contexte de tensions régionales.