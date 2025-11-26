À Gaza, des iPhone 17, parfois plaqués or, s’arrachent à des prix records

Alors qu’une grande partie de la population de Gaza vit toujours sous des tentes plus de deux ans après le début de la guerre, un autre visage, beaucoup plus contrasté, du quotidien dans le territoire émerge : celui d’un marché du luxe en plein essor, où les nouveaux iPhone 17 se vendent à des tarifs exorbitants.

Selon un reportage de Channel 12, des commerçants gazaouis ont réussi à importer les derniers smartphones d’Apple via les points de passage récemment rouverts. Certains auraient même reçu leurs cargaisons avant que le modèle ne soit officiellement disponible en Israël.

Les prix affichés défient toute logique économique locale : entre 6 500 et 7 500 shekels (soit 2 000 à 2 300 dollars), avec des pics ayant atteint 10 000 shekels (3 000 dollars) lors de leur arrivée initiale. À titre de comparaison, en Israël, l’iPhone 17 est vendu entre 3 000 et 5 200 shekels (900 à 1 600 dollars).

Parmi les modèles proposés figurent même des versions plaquées or, destinées à une clientèle aisée qui n’a pas disparu malgré le conflit.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des boutiques locales exhibant fièrement ces téléphones dernier cri, suscitant un mélange d’étonnement et d’indignation au regard de la situation humanitaire.