Abou Dabi s’inquiète de l’influence du Qatar et de la Turquie dans la reconstruction de Gaza

Les Émirats arabes unis ont exprimé leur préoccupation face à l’implication croissante d’acteurs liés aux Frères musulmans — notamment le Qatar et la Turquie — dans le plan de reconstruction de la bande de Gaza.

Selon une source citée par i24NEWS, Abou Dabi estime que « des éléments appartenant aux Frères musulmans occupent une place centrale dans ce projet », ce qui a conduit le pays à annoncer qu’il ne participerait pas à la future force multinationale (ISF) censée être déployée à Gaza.

Lors du Strategic Discussion Forum à Abou Dhabi, Anwar Gargash, conseiller à la présidence, a expliqué que les Émirats « ne voient pas encore de cadre clair pour cette force de stabilisation » et qu’ils ne prendront donc pas part à cette initiative pour le moment.

Cependant, les Émirats ne se retirent pas complètement du processus du « lendemain de la guerre » à Gaza.

Une source a précisé que leur contribution se concentrera sur l’aide humanitaire, la reconstruction et la mise en place d’une gouvernance efficace.

« Malgré nos inquiétudes sur la présence d’éléments pro-Hamas, notre objectif reste de créer quelque chose de nouveau à Gaza », a ajouté la source.

Les Émirats pourraient ainsi fournir un soutien logistique à la force internationale, tout en privilégiant un rôle humanitaire et institutionnel dans la stabilisation de Gaza.