Accusés à tort de collaboration avec Israël, l'Iran expulse massivement les Afghans

Après la guerre éclair de 12 jours contre Israël et les États-Unis en juin 2025, l’Iran durcit sa répression, ciblant particulièrement les Afghans, une communauté estimée à 6 millions de personnes. Selon The New York Times, 1,4 million d’Afghans ont été expulsés depuis janvier, dont 100 000 en quelques jours en juin, souvent sans distinction entre résidents légaux et irréguliers. Des familles sont déchirées, des enfants séparés, et des documents détruits, tandis que des milliers de personnes sont entassées dans des bus vers l’Afghanistan des Talibans.

Téhéran justifie ces expulsions par des accusations infondées, prétendant que les Afghans auraient collaboré avec Israël, exhibant des « confessions » forcées à la télévision d’État. Le quotidien Shargh rapporte des scènes déchirantes dans les camps près de Téhéran : une femme, résidente depuis 58 ans, pleure son expulsion du seul pays qu’elle connaît. Les Afghans, intégrés dans des métiers comme la construction, partagent langue et culture avec l’Iran, mais restent une "sous-classe", privés d’accès à l’éducation jusqu’en 2015 et sans voie vers la citoyenneté.

L’hostilité envers les migrants, exacerbée depuis la prise de Kaboul par les talibans en 2021, alimente cette politique. Lors de la présidentielle iranienne de 2024, les candidats, dont le vainqueur Massoud Pezeshkian, ont rivalisé de propositions anti-migrants, certains suggérant un mur frontalier. Cette vague s’inscrit dans une tendance mondiale, du Pakistan (800 000 Afghans expulsés depuis 2023) à la Turquie.