Aide américaine : les menaces de Trump à l'Égypte et la Jordanie font monter la tension

Les déclarations de Donald Trump menaçant de suspendre l'aide américaine à l'Égypte et à la Jordanie "si elles n'acceptent pas d'accueillir des réfugiés palestiniens" marquent un tournant dans la question palestinienne. Des sources diplomatiques égyptiennes ont confié au journal qatari Al-Arabi Al-Jadid que "la mise en œuvre de ces menaces signifierait que l'accord de paix avec Israël n'aurait plus de valeur". L'aide américaine à l'Égypte est évaluée à 2,1 milliards de dollars, dont 815 millions en assistance économique, le reste en soutien militaire. Pour la Jordanie, l'aide s'élève à 1,4 milliard de dollars, la deuxième plus importante après Israël. En janvier, Washington avait déjà gelé toute aide internationale pendant 85 jours, à l'exception d'Israël et de l'Égypte.

Face à cette situation, la Jordanie a rapidement trouvé une alternative en signant un accord de partenariat stratégique avec l'Union européenne à Bruxelles. Cet accord renforce la coopération dans les domaines politique, sécuritaire, économique et commercial.

Le professeur Ronen Yitzhak, directeur du département d'études moyen-orientales au Collège académique de Galilée occidentale, rappelle que "il y a déjà eu des crises par le passé, tant entre Israël et la Jordanie qu'entre la Jordanie et les États-Unis". Il souligne toutefois qu'il est "difficile d'ignorer l'opinion publique jordanienne anti-occidentale, qui soutient fortement les Palestiniens".

Les deux pays maintiennent leur opposition ferme au plan de Trump. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelaaty, a déclaré au secrétaire d'État américain Marco Rubio que "les pays arabes soutiennent les Palestiniens et rejettent le plan Trump". Il a souligné "l'importance de la reconstruction de Gaza - avec les Palestiniens y restant".

La Jordanie, qui accueille environ 3 000 soldats américains et donne accès à 12 bases militaires majeures aux forces américaines, se trouve dans une position délicate. Une source officielle d'un pays arabe de la région a confié à CNN qu'il "n'est pas encore clair" si les États-Unis travaillent réellement sur les détails d'un plan d'évacuation des Gazaouis.