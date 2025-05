Al-Charaa ouvre la voie à un dialogue avec Israël tout en posant ses conditions

Dans un entretien accordé au "Jewish Journal", le président syrien Ahmed al-Charaa a esquissé les contours d'une possible nouvelle relation avec Israël, marquant une rupture notable avec la rhétorique traditionnelle de Damas sur ce dossier.

Fin des "bombardements de représailles sans fin"

Abordant l'un des sujets les plus sensibles de la géopolitique régionale, al-Charaa a affiché une volonté de tourner la page des cycles de violence qui empoisonnent les relations israélo-syriennes depuis 1948. "L'ère des bombardements de représailles sans fin doit se terminer", a-t-il déclaré avec fermeté. "Aucune nation ne prospère quand ses cieux sont emplis de peur." Le dirigeant syrien a ensuite fait une révélation surprenante en évoquant des "ennemis communs" entre les deux pays, suggérant implicitement que Damas et Tel-Aviv pourraient collaborer sur certains dossiers sécuritaires régionaux. "Nous pouvons jouer un rôle majeur dans la sécurité régionale", a-t-il ajouté, sans préciser davantage cette approche stratégique.

Retour à l'esprit des accords de 1974

Al-Charaa a exprimé son souhait de revenir à "l'esprit de l'Accord de désengagement de 1974" - non pas comme une simple ligne de cessez-le-feu, mais comme "le fondement d'une retenue mutuelle et de la protection des civils". Cette référence aux accords de Dofa prend une résonance particulière dans le contexte actuel, alors que les tensions se sont exacerbées autour du plateau du Golan. Une attention particulière a été portée à la question des communautés druzes, que le président syrien considère comme un test de crédibilité pour toute future coopération. "Les Druzes syriens ne sont pas des pions", a-t-il martelé. "Ce sont des citoyens profondément enracinés, historiquement loyaux, et méritant toute protection sous la loi. Leur sécurité n'est pas négociable."

Ouverture conditionnelle

Sans proposer de normalisation immédiate, al-Charaa a néanmoins signalé une ouverture à de futures négociations, à condition qu'elles soient "fondées sur le droit international et la souveraineté". "La paix doit être gagnée par le respect mutuel, non par la peur", a-t-il conclu. "Nous nous engagerons là où il y a honnêteté et un chemin clair vers la coexistence - et nous nous détournerons de tout ce qui serait en deçà."