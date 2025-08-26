Al-Charaa se dit être la "plus grande victime de Daech" et exclut toute partition de la Syrie

Articles recommandés -

Le président syrien Ahmad al-Charaa a assuré mardi qu’il était la « plus grande victime » de l’organisation État islamique (Daech), tout en rejetant les accusations de proximité avec les Frères musulmans. Dans un entretien au quotidien koweïtien Al-Nahar, il a affirmé que « toutes les idéologies nationalistes et islamistes de la région ont échoué ».

Al-Charaa a fermement exclu toute idée de sécession en Syrie, estimant que « les solutions avec les Kurdes et les habitants de Soueïda ne peuvent être envisagées qu’à l’intérieur du cadre de l’unité nationale ». « Toutes les solutions peuvent être discutées, sauf la partition », a-t-il martelé, ajoutant que « la politique de l’État est fondée sur la tolérance, pas sur la vengeance ».

Concernant Israël, le président syrien a conditionné toute perspective de paix au retour du plateau du Golan et à l’application des accords de 1974. « Il ne peut être question de traité tant que cette question n’est pas réglée », a-t-il insisté. Al-Charaa a également rejeté toute ingérence dans les affaires internes du Liban et critiqué l’idée d’une « rivière de feu » séparant les deux pays, tout en saluant la position de l’Irak « tant sur le plan politique qu’économique ». Confiant dans l’avenir, il a conclu en affirmant que la Syrie « se dirige vers une renaissance », grâce à « sa force intrinsèque et celle de ses alliances ».