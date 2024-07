Alerte à Tel-Aviv : Le drone iranien qui a trompé les défenses israéliennes

L'attaque de drone qui a frappé Tel-Aviv dans la nuit de jeudi à vendredi marque une escalade inquiétante dans le conflit au Moyen-Orient. Rotem Mi-Tal, PDG d'Asgard Systems, une entreprise spécialisée dans les technologies militaires, offre un éclairage expert sur cet incident. Selon Mi-Tal dans un entretien accordé au quotidien Maariv, le drone qui a pénétré l'espace aérien israélien n'est pas une simple arme Houthi, mais un engin sophistiqué d'origine iranienne. "Il s'agit d'un drone iranien opéré par des terroristes Houthis," explique-t-il, soulignant la stratégie à long terme de l'Iran dans le développement de drones à longue portée capables d'atteindre Israël, voire les États-Unis.

Le drone utilisé dans cette attaque serait plus grand et plus avancé que les modèles précédents, possiblement équipé d'un moteur électrique pour une autonomie accrue et d'une charge explosive plus importante. Mi-Tal s'inquiète particulièrement de la capacité de cet engin à déjouer les systèmes de détection et de défense aérienne israéliens, soit par erreur humaine, soit grâce à une technologie de vol à très basse altitude. Cette attaque soulève des questions cruciales sur l'efficacité des défenses israéliennes face à cette nouvelle menace. Mi-Tal détaille les trois phases de réponse à une menace aérienne - détection, classification et interception - soulignant les défis posés par ces drones de nouvelle génération. L'expert met en garde contre une possible escalade des attaques, considérant les Houthis comme un simple proxy de l'Iran dans sa stratégie régionale. "Les Iraniens n'ont jamais caché leurs intentions envers Israël," avertit-il, laissant entendre que cette attaque pourrait n'être que le début d'une nouvelle phase de conflit.