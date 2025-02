Amman ne craint pas de rejeter le plan Trump pour Gaza, assure un ancien député jordanien

"Le plan de Trump est mort-né", a réagi Razi Al-Hawamla, ancien membre du parlement jordanien, au sujet de la demande du président américain Donald Trump de transférer les Palestiniens de la bande de Gaza vers la Jordanie et l'Égypte. Dans une interview accordée vendredi matin à la radio publique Kan, Al-Hawamla a assuré que les habitants d'Amman n'auront pas peur de refuser le plan de Trump, et qu'une réduction de l'aide américaine ne les découragera pas du tout.

"Qui acceptera cette idée d’installer des Palestiniens ailleurs ? Personne ne peut l’accepter", a-t-il dit. "Et vous savez quoi, disons que nous l’acceptons, les Palestiniens l'accepteront-ils? N’avez-vous pas vu la situation à Gaza ? La destruction et la situation difficile pour les gens. Vous ne pouvez pas obtenir un résultat par la force. Les armées ne peuvent pas obtenir de résultat sur le terrain lorsqu’elles combattent des populations", a poursuivi Razi Al-Hawamla.

AP

Il a refusé de s’inquiéter à l’idée que les États-Unis réduisent leur aide à la Jordanie, si jamais Amman refuse de se conformer au plan Trump. "Pensez-vous que l'aide américaine nourrit vraiment le peuple jordanien ? Elle va entièrement aux bandits et aux voleurs", a-t-il dit, faisant également référence aux relations avec Israël. "L'intérêt d'Israël n'est pas de s'impliquer dans le monde entier. S'il a des accords et des considérations avec la Jordanie, alors la base est qu'il les maintiendra, car susciter la colère des nations crée un gros problème".

La Jordanie se trouve actuellement entre le marteau et l'enclume et il semble que le roi Abdallah II ait actuellement une tâche difficile, entre la rue jordanienne, qui ne veut pas entendre parler du plan Trump, et son désir de changer ce plan sans contrarier le président des États-Unis, dont il dépend.