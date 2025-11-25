Ancien proche d’Arafat : "S’il avait été vivant le 7 octobre, il aurait intensifié la guerre"

Al-Dayeh décrit Arafat comme un dirigeant convaincu que le conflit avec Israël relevait d’une lutte historique appelée à durer « jusqu’à la fin des temps ».

i24NEWS
2 min
Palestinian leader Yasser Arafat is seen during an interview in Beirut, Lebanon in 1978.AP Photo

Muhammad al-Dayeh, ancien proche de Yasser Arafat, affirme dans une interview fleuve que le leader palestinien aurait choisi d’intensifier la guerre après le massacre du 7 octobre, plutôt que de le condamner. S’exprimant sur le podcast « Beyond the Seventh » de la plateforme Mazeej (al-Arabiya), il estime qu’Arafat aurait « élargi la guerre à un degré bien plus élevé », contrairement à la direction actuelle de l’Autorité palestinienne qui, selon lui, s’est empressée de rejeter l’attaque.

Al-Dayeh décrit Arafat comme un dirigeant convaincu que le conflit avec Israël relevait d’une lutte historique appelée à durer « jusqu’à la fin des temps », loin de toute logique d’accord rapide. Il revient également sur l’échec du sommet de Camp David en 2000, événement qui, selon lui, a définitivement sapé la confiance d’Arafat dans la possibilité d’une paix véritable.

Il avance aussi de nouveaux éléments concernant les derniers jours du raïs. Il affirme qu’Arafat aurait été empoisonné « par le biais de ses médicaments », accusant des proches collaborateurs et évoquant une « conspiration » interne. Il raconte les années de siège à la Mouqata'a de Ramallah et assure que plusieurs hauts responsables auraient abandonné Arafat dans ses moments les plus critiques.

Video poster
L'édito de Christian Malard : "les succès d'Israël sur le terrain sont sapés par Trump"

Al-Dayeh dit avoir été écarté en 2001 sur décision israélienne, avec la complicité de responsables palestiniens. Il raconte également avoir survécu à une tentative d’assassinat en 2003 lorsqu’il tenta de rejoindre la Mouqata'a.

L’interview révèle par ailleurs que Arafat a tenu des rencontres secrètes avec des responsables israéliens, dont l’ex-Premier ministre Ehud Barak, et entretenait une relation « complexe mais soutenante » avec le Hamas. Arafat est mort en 2004, une disparition entourée de soupçons jamais totalement levés.

