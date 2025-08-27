Ankara accuse Netanyahou d’instrumentaliser la reconnaissance du génocide arménien

Articles recommandés -

La Turquie a vivement réagi mercredi aux propos de Benjamin Netanyahou, qui a reconnu pour la première fois le génocide arménien lors d’un entretien au PBD Podcast. Le ministère turc des Affaires étrangères a dénoncé une « manœuvre politique » destinée, selon lui, à faire oublier « le bain de sang à Gaza ».

« La déclaration de Netanyahou concernant les événements de 1915 est une tentative d’exploiter les tragédies du passé à des fins politiques », a indiqué Ankara, rappelant que la Turquie rejette fermement l’usage du terme « génocide » pour qualifier les massacres d’Arméniens commis dans l’Empire ottoman durant la Première Guerre mondiale.

Le ministère turc a accusé le Premier ministre israélien de chercher à dissimuler ses propres responsabilités : « Netanyahou, qui est responsable du génocide commis contre le peuple palestinien, tente de masquer les crimes qu’il a perpétrés avec son gouvernement. » Si Israël rejette catégoriquement les accusations de génocide à Gaza, la Cour pénale internationale (CPI) a émis un mandat d’arrêt contre Netanyahou et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour "crimes contre l’humanité" et "crimes de guerre" présumés, notamment l’utilisation de la "famine" comme arme de guerre.