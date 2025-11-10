Ankara prépare le déploiement d’une brigade pour la stabilisation de Gaza (média)

Selon le site d’investigation Middle East Eye (MEE), la Turquie finalise les préparatifs en vue de déployer plusieurs centaines de soldats à Gaza dans le cadre d’une force internationale de stabilisation, malgré l’opposition d’Israël et l’absence de décision définitive de Washington.

D’après des sources citées par le média, une brigade d’environ 2 000 militaires, issus de différentes unités et expérimentés dans les opérations de maintien de la paix, est en cours de constitution. Cette force s’inscrirait dans le plan de paix pour Gaza proposé par le président américain Donald Trump, qui prévoit qu’Ankara prenne part à la sécurité et à la reconstruction de Gaza après la guerre contre le Hamas.

Israël s’oppose fermement à la présence de troupes turques « sur le terrain ». Une porte-parole du gouvernement israélien a affirmé qu’« il n’y aura pas de bottes turques à Gaza ». Ankara, de son côté, insiste sur le caractère multilatéral de l’opération, qui dépendra d’un mandat du Conseil de sécurité de l’ONU encore en discussion.

Le Washington Post rapporte qu’un centre de coordination militaire dirigé par les États-Unis a déjà été créé pour mettre en œuvre le plan Trump, prenant la main sur la supervision de l’aide humanitaire à Gaza.

Middle East Eye précise que la Turquie souhaite jouer un rôle direct dans la reconstruction et le maintien de la trêve, tout en refusant toute mission visant à « désarmer le Hamas par la force ». Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a souligné que la participation d’Ankara dépendrait strictement du mandat onusien et de la garantie que la mission ne devienne pas une extension de la politique sécuritaire israélienne.