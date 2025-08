Après la guerre avec Israël, l’Iran face à une reconstruction titanesque et une crise économique aggravée

Articles recommandés -

La guerre de douze jours entre l’Iran et Israël, bien que brève, pourrait coûter à Téhéran plus de 500 milliards de dollars en reconstruction, selon le chercheur en géopolitique et lieutenant-colonel de réserve de l'armée israélienne, Moshe Elad, cité par Maariv. Entre infrastructures ravagées, sanctions renforcées et méfiance des investisseurs, la République islamique s’enfonce dans une crise multidimensionnelle.

Les frappes israéliennes et les cyberattaques ont infligé des dégâts colossaux : centrales électriques, immeubles résidentiels, routes stratégiques et sites nucléaires ont été visés. Au moins 120 bâtiments majeurs auraient été détruits, selon Elad. À cela s’ajoutent des pannes d’Internet et des pertes estimées à plusieurs milliards.

Avant même le conflit, l’Iran évaluait à plus de 500 milliards de dollars les investissements nécessaires pour moderniser ses infrastructures vieillissantes. Désormais, ces ambitions sont reléguées au second plan au profit d’une reconstruction d’urgence. Le président Masoud Pezeshkian a mis en place un nouveau Conseil national de sécurité pour superviser les efforts, mais le manque de devises étrangères ralentit les chantiers prioritaires.

La situation économique, déjà fragilisée, s’est fortement détériorée. Les actifs iraniens à l’étranger, estimés à 70 milliards de dollars, restent gelés. La flambée des prix de produits de base, la hausse du chômage et les coupures d’électricité alimentent une colère sociale croissante, notamment dans les provinces d’Ahvaz, Mashhad et Tabriz. Le régime réagit par des arrestations massives et des exécutions rapides, mais sa popularité s’érode.

Sur le plan militaire, les frappes israéliennes ont également décapité des pans entiers de la hiérarchie des Gardiens de la révolution, avec la mort d’au moins 20 commandants et 11 scientifiques nucléaires. La capacité de l’Iran à relancer ses programmes balistiques et d’enrichissement semble compromise à court terme.

Ni Moscou ni Pékin, alliés de Téhéran, ne semblent prêts à injecter des fonds significatifs dans la reconstruction. Et en Europe, les activités cybernétiques de l’Iran et son recours à des réseaux criminels ne font qu’accentuer son isolement.

Sans amélioration visible dans les mois à venir, les frustrations économiques pourraient se transformer en crise politique, sur fond d’incertitude autour de la succession du Guide suprême Ali Khamenei, âgé de 86 ans.