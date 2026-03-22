Après la mort de Nasrallah, des officiers iraniens auraient pris en main le Hezbollah au Liban

Selon une enquête de l’agence de presse Reuters, l’Iran aurait dépêché une centaine d’officiers des Gardiens de la révolution au Liban après l’élimination de l’ancien chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, afin de réorganiser et diriger le groupe terroriste. Ces officiers auraient pour mission de reconstruire les capacités du Hezbollah et de coordonner plus étroitement ses opérations avec Téhéran.

D’après le rapport, les Gardiens de la révolution auraient élaboré des plans d’action conjoints avec le Hezbollah et préparé militairement l’organisation à un affrontement avec Israël et les États-Unis. Depuis le début du conflit, une dizaine de leurs membres auraient été tués sur le sol libanais.

Toujours selon Reuters, cette prise en main s’est accompagnée d’une transformation de la structure de commandement du Hezbollah, passée d’un modèle hiérarchique centralisé à une organisation plus fragmentée, composée de petites unités cloisonnées, chacune disposant d’une connaissance limitée des activités des autres. Une évolution destinée, selon ces sources, à renforcer la résilience du groupe face aux frappes ciblées.