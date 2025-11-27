Après le Jihad islamique, le Hamas renforcerait lui aussi sa présence militaire en Syrie

Le Jihad islamique palestinien s'est empressé de démentir les informations concernant son implantation clandestine dans les camps de réfugiés de la région de Damas, en coordination avec le régime syrien. Toutefois le diffuseur public israélien Kan révèle également que le Hamas considère lui aussi la Syrie comme un terrain propice à ses activités, et que certains responsables du régime d'al-Sharaa, pas nécessairement le président lui-même, permettent à l'organisation de s'implanter sur le territoire en ignorant ses activités.

Ces derniers jours, une source sécuritaire syrienne a déclaré à Kan que "s'il y a des éléments qui dérangent Israël concernant les organisations palestiniennes, qu'ils en informent la partie syrienne et cela sera traité". Selon cette source, il n'y a aucune intention de permettre des opérations militaires contre Israël, et tout tir vers son territoire nuit à l'État syrien qui tente de se reconstruire.

Une crainte existe que le pouvoir à Damas présente aux États-Unis et à l'Occident une certaine image, tout en faisant aux Palestiniens des promesses diamétralement opposées. Une autre hypothèse envisagée est que des éléments au sein du régime syrien, contournant le président al-Sharaa, profitent de l'instabilité dans le pays pour aider les organisations terroristes.

Par ailleurs, la branche militaire du Hamas contribue récemment au renforcement du Hezbollah au Liban. L'organisation terroriste a affecté ces derniers mois des compagnies entières, comprenant des centaines d'activistes militaires, au profit de la force Radwan du Hezbollah. Le Hamas a recommencé à se renforcer de manière significative au Liban, s'employant à étendre son dispositif militaire et à intensifier la production de roquettes.