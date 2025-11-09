Arabie saoudite : deux hommes exécutés pour complot terroriste

L’Arabie saoudite a annoncé ce dimanche avoir exécuté deux de ses ressortissants accusés d’avoir rejoint une organisation terroriste et d’avoir planifié des attaques contre des lieux de culte, des infrastructures et des membres des forces de sécurité.

Selon l’agence de presse officielle SPA, citant un communiqué du ministère de l’Intérieur, les deux hommes prévoyaient de frapper plusieurs cibles à l’intérieur du royaume. Le communiqué ne précise pas la date à laquelle les attaques étaient censées être menées, ni l’identité du groupe terroriste concerné.

Ces exécutions s’inscrivent dans la ligne de fermeté adoptée par Riyad à l’égard des mouvements extrémistes, alors que le royaume cherche à projeter une image de stabilité et de modernisation dans un contexte régional tendu.

Parallèlement, l’Arabie saoudite reste au centre des discussions diplomatiques autour d’une éventuelle normalisation avec Israël. Le président américain Donald Trump a de nouveau exprimé son optimisme quant à la possibilité d’un rapprochement entre les deux pays, évoquant une « nouvelle ère de coopération régionale ».

Cependant, selon plusieurs sources diplomatiques citées par Reuters, Riyad maintient sa position : aucune normalisation officielle ne sera envisagée sans accord préalable sur la création d’un État palestinien. Ces discussions devraient être abordées lors de la visite du prince héritier Mohammed ben Salmane à la Maison-Blanche, prévue le 18 novembre.

Les autorités saoudiennes cherchent à éviter toute déclaration prématurée ou ambiguë avant cette rencontre, ont précisé les mêmes sources. L’objectif affiché est de préserver la cohérence entre la diplomatie saoudienne et la stratégie américaine, dans un climat où chaque geste peut avoir des répercussions régionales majeures.