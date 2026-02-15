Arabie saoudite : une nomination chiite inédite au gouvernement, message politique à l’Iran

L’Arabie saoudite a franchi un cap inédit en nommant Fahd ben Abdeljalil ben Ali al-Saif ministre de l’Investissement. Pour la première fois dans l’histoire du royaume, un représentant de la minorité chiite accède à un portefeuille ministériel, au sein d’un pouvoir historiquement dominé par l’establishment sunnite.

Cette décision intervient dans un contexte régional marqué par la rivalité stratégique entre Riyad et l’Iran, puissance chiite et adversaire de longue date de la monarchie saoudienne. Le clivage sunnites-chiites demeure l’un des axes structurants des tensions au Moyen-Orient, nourrissant affrontements indirects et luttes d’influence depuis des décennies.

La minorité chiite saoudienne, estimée entre 15 % et 18 % de la population et principalement implantée dans l’est du pays, a longtemps dénoncé discriminations et marginalisation. Des figures religieuses chiites ont été arrêtées, parfois exécutées, dans un climat de défiance entre autorités et communautés locales.

La nomination d’al-Saif est ainsi perçue comme un geste hautement symbolique. Elle vise à projeter une image d’ouverture et de tolérance religieuse, tout en envoyant un signal politique à Téhéran. Certains analystes y voient une « double manœuvre » : consolider l’unité interne du royaume et accompagner la détente amorcée ces dernières années avec l’Iran, sans renoncer aux intérêts stratégiques saoudiens.

Dans un Moyen-Orient en recomposition, Riyad cherche à préserver l’équilibre des forces et à éviter tout basculement susceptible de redéfinir les rapports de puissance régionaux.