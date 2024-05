Asma Assad, l'épouse du président syrien, atteinte d'une leucémie

La première dame de Syrie, Asma al-Assad, a été diagnostiquée avec une leucémie, a annoncé mardi la présidence syrienne, près de cinq ans après qu'elle ait révélé être complètement guérie d'un cancer du sein. Le communiqué indique qu'Asma, 48 ans, "suivra un protocole de traitement spécial" qui nécessitera son isolement. Elle s'éloignera par conséquent des engagements publics.

Depuis que la Syrie a sombré dans la guerre en 2011, l'ancienne banquière d'investissement, née en Grande-Bretagne, a endossé le rôle public de Première dame et est devenue l'une des cibles favorites de l'opposition. Elle dirige la Syria Trust for Development, une ONG qui agit comme une organisation faîtière pour de nombreuses opérations d'aide et de développement en Syrie.

L'année dernière, elle a accompagné son mari, le président Bachar al-Assad, lors d'une visite aux Émirats arabes unis, son premier voyage officiel connu à l'étranger avec lui depuis 2011. Elle y avait rencontré Sheikha Fatima bint Mubarak, la mère du président émirati, lors d'un voyage considéré comme un signe de son rôle croissant dans les affaires publiques.