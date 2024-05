Assassinat d'un Israélien en Egypte : l'épouse de la victime convaincue qu'il a été tué parce que juif

Oksanna Kiefer, l'épouse de Ziv Kiefer, homme d'affaires israélien assassiné mardi à Alexandrie, en Égypte, est convaincue que son mari a été tué pour des motifs nationalistes, parce qu'il était juif. Dans une interview sur les ondes israéliennes, elle a souligné que rien ne lui avait été dérobé et qu'il ne faisait des affaires qu'en Égypte. Elle dit vouloir quitter le pays aussi rapidement que possible. "D'un côté, je ne suis ni juive ni israélienne, mais de l'autre, je suis l'épouse d'un Israélien. Il est donc possible que sur cette base, ils veuillent s'en prendre à moi aussi", a-t-elle confié.

Le ministère a précisé que l'homme assassiné avait la double nationalité canadienne et israélienne et qu'il possédait une entreprise en Égypte.

Les déclarations de l'épouse de l'homme d'affaires contredisent celles des autorités égyptiennes qui ont affirmé, plus tôt ce mercredi, que le mobile du meurtre était criminel. "Le 7 mai, un homme d'affaires canadien, qui réside dans le pays de manière permanente, a été victime d'une fusillade criminelle à Alexandrie. Une équipe a été constituée pour déterminer les circonstances exactes de l'incident", a-t-il été indiqué un communiqué. L'ambassade d'Israël au Caire est en contact avec les autorités égyptiennes qui enquêtent sur les circonstances de cette affaire.