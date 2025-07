Attaque armée sur un tribunal en Iran : neuf morts, revendiquée par Jaysh al-Adl

Articles recommandés -

Neuf personnes, dont trois assaillants, ont été tuées et une vingtaine blessées lors d’une attaque armée contre un tribunal à Zahedan, dans le sud-est de l’Iran, selon les médias d’État ce samedi. Selon l’agence Fars, liée aux Gardiens de la révolution, plusieurs hommes armés ont pris d’assaut le bâtiment, tirant sur les bureaux avant de viser des civils à l’extérieur. Un explosion a été entendue, mais sa cause reste indéterminée, bien que des sources non officielles évoquent un possible attentat-suicide, sans confirmation.

Les forces de sécurité ont évacué les employés et visiteurs du tribunal au milieu des échanges de tirs. Des témoins cités par l’organisation de droits humains Halvsh indiquent que les assaillants ont pénétré par la rue Azadi, ciblant directement les bureaux des juges. Parmi les victimes figurent des employés judiciaires et des membres des forces de l’ordre.

L’organisation sunnite Jaysh al-Adl a revendiqué l’attaque, la qualifiant de « bras de la justice », en représailles aux exécutions récentes de prisonniers baloutches en Iran. Selon des rapports d’organisations de droits humains, ces derniers constituaient près d’un tiers des exécutions en avril, dont quatre hommes pendus le 30. Une crainte plane sur le sort de 85 autres détenus baloutches à Zahedan, menacés d’exécution imminente. Classé comme groupe terroriste par l’Iran et les États-Unis, Jaysh al-Adl multiplie les attaques contre les forces de sécurité et les Gardiens de la révolution.