"Attaques inacceptables" : la FINUL défend sa mission malgré les pressions

Andrea Tenenti, porte-parole de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL), a fermement condamné mardi sur i24NEWS les "attaques agressives" de civils contre les Casques bleus dans le sud du Liban, qualifiant ces incidents d'"inacceptables" et de "violation sérieuse de la résolution 1701".

Incidents répétés contre les soldats de la paix

"Nous avons souffert d'interdiction de liberté de mouvement et nous avons eu des attaques agressives de civils au Sud-Liban", a expliqué Tenenti, précisant que l'armée libanaise était intervenue lors de l'incident le plus récent. Ces attaques visent les troupes déployées "pour essayer de ramener la stabilité" dans la région frontalière.

Démentis sur la fin de mission

Face aux spéculations médiatiques israéliennes évoquant un accord Washington-Jérusalem pour mettre fin aux activités de la FINUL, le porte-parole s'est montré catégorique : "Il n'y a pas de source ou d'annonce ou de demande officielle, de quelque part que ce soit, de fermer sa mission." Le renouvellement du mandat sera débattu au Conseil de sécurité en juillet et août, "cela dépend des 15 membres du Conseil de sécurité", a-t-il rappelé, soulignant le "soutien de la communauté internationale".

Progrès sur le terrain malgré les violations

Tenenti a néanmoins dressé un bilan encourageant : "La situation ces jours-ci est bien meilleure que dans les mois précédents." La coordination avec l'armée libanaise progresse, avec "plusieurs centaines d'armements et d'équipements du Hezbollah découverts". L'armée libanaise "augmente le nombre de ses soldats dans le sud" et montre "un engagement très sérieux pour prendre le contrôle de la région", bien qu'elle ait encore "besoin de beaucoup de financements et de capacités".