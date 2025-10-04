Attentat à la voiture-bélier près de Jérusalem : une femme légèrement blessée

Une femme a été légèrement blessée après qu’un véhicule a foncé vers le poste de contrôle de Ras Bidu, en Judée-Samarie près de Jérusalem.

Le terroriste palestinien a accéléré son véhicule en direction du checkpoint et a percuté une autre voiture, blessant une femme de 49 ans, qui a reçu des soins sur place, selon le Magen David Adom. Les secours l’ont prise en charge et elle ne serait pas en danger de mort.

Les forces de sécurité ont interpellé le conducteur sur les lieux et une enquête a été ouverte pour établir les circonstances exactes de l’incident.