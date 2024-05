Au moins 27 personnes tuées lors d'une frappe à Rafah, des dizaines de blessés (médias palestiniens)

Des médias palestiniens rapportent qu'au moins 27 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées lors d'une frappe israélienne près de Rafah où étaient réfugiées des personnes déplacées, dans la zone d'Al-Barakasat, à l'ouest de la ville.

Le Croissant-Rouge palestinien affirme que la frappe a été effectuée sur "des tentes de personnes déplacées près du siège des Nations Unies au nord-ouest de Rafah", et ajoute que l'endroit avait été désigné "zone humanitaire" par Israël.

Le Hamas a rapidement publié une déclaration écrite : "Il s'agit d'un massacre commis par Israël contre des civils dans un endroit bondé de réfugiés. Nous tenons l’administration américaine et le président Biden en particulier pour pleinement responsables de ce massacre en raison de leur soutien à Israël et du feu vert qu’ils ont donné à Israël pour envahir Rafah. Nous appelons à la mise en œuvre immédiate et urgente des décisions de la Cour internationale de Justice et appelons la communauté internationale et l'ONU à agir pour mettre fin à la guerre d'extermination." L'armée israélienne a confirmé avoir mené une attaque aérienne à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, en début de soirée, afin de cibler un complexe du Hamas où de hauts responsables du groupe terroriste étaient rassemblés. "L'attaque a été menée contre des terroristes qui sont une cible d'attaque, conformément au droit international, en utilisant des munitions de précision, et sur la base de renseignements indiquant l'utilisation de la zone par des terroristes du Hamas", déclare Tsahal dans un communiqué. L'armée déclare être au courant d'informations selon lesquelles la frappe et un incendie qui s'est propagé dans un camp de déplacés palestiniens ont fait des victimes parmi les civils.

L'incident fait l'objet d'une enquête approfondie.