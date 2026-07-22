Avec l'élection de Khalil al-Hayya, le camp pro-iranien consolide son emprise sur le Hamas

L’élection de Khalil al-Hayya à la tête du bureau politique du Hamas confirme le poids croissant du camp pro-iranien au sommet de l’organisation terroriste, tout en révélant de profondes divisions internes. Le dirigeant gazaoui ne l’a emporté que d’une voix, avec 35 suffrages contre 34 pour son rival.

La fracture est notamment géographique. La majorité des représentants du Hamas dans la bande de Gaza ont soutenu Khalil al-Hayya, tandis que ceux de Judée-Samarie ont préféré Khaled Mechaal, figure historique de l’organisation installée à l’étranger. Zaher Jabarin aurait tenté de rallier des voix au nouveau chef du bureau politique, mais ses efforts n’auraient produit que des résultats limités.

Considéré comme particulièrement proche de Yahya Sinwar, Khalil al-Hayya avait été envoyé par ce dernier dès juillet 2023 à Beyrouth pour rencontrer de hauts responsables iraniens. Son accession à la direction politique, combinée à la nomination d’Ali Amoudi à la tête du Hamas dans la bande de Gaza, semble ainsi maintenir le centre de gravité de l’organisation entre les mains de sa direction gazaouie et de sa branche armée, soutenue par Téhéran.

Ali Amoudi, qui dirigeait auparavant le bureau de Yahya Sinwar, s’inscrit lui aussi dans la continuité de l’ancienne direction. Ces choix suggèrent que, malgré les pertes subies pendant la guerre, le Hamas n’entend pas rompre avec la stratégie régionale fondée sur son alliance avec l’Iran.

Parallèlement, de nouveaux rapprochements pourraient bouleverser la scène politique palestinienne. Des sources proches de Mohammed Dahlan ont confirmé à i24NEWS l’existence de discussions sérieuses avec le Hamas en vue d’une éventuelle liste commune aux élections du Conseil législatif palestinien, prévues en novembre.

Le camp de Marwan Barghouti se prépare également à la possibilité de se présenter indépendamment, malgré les efforts du président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, pour limiter son influence. À Ramallah, certains redoutent que les partisans de Marwan Barghouti ne choisissent finalement de soutenir une alliance entre Mohammed Dahlan et le Hamas.

"Dans un tel scénario, Mohammed Dahlan apporterait Gaza et le Hamas la Judée-Samarie. Ensemble, ils pourraient constituer un vaste bloc de soutien avec le Hamas en son centre", a estimé un haut responsable du Fatah. Une perspective qui suscite une vive inquiétude au sein de la direction de l’Autorité palestinienne.