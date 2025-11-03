Avenir de Gaza : la Turquie réunit les pays musulmans impliqués dans le plan Trump

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a réuni lundi à Istanbul ses homologues d'Arabie saoudite, du Qatar, des Émirats arabes unis, de Jordanie, du Pakistan et d'Indonésie pour discuter de l’avenir de Gaza, où le cessez-le-feu apparaît particulièrement fragile.

Cette rencontre intervient quelques semaines après que ces mêmes ministres avaient été reçus par Donald Trump à New York, à l’occasion de l’Assemblée générale de l’ONU, où le président américain avait présenté son plan de règlement du conflit dans la bande de Gaza.

En amont de la réunion, samedi à Istanbul, Hakan Fidan a rencontré une délégation du bureau politique du Hamas, conduite par Khalil al-Hayya, le négociateur en chef du mouvement terroriste. « Un cessez-le-feu ne suffit pas à lui seul, il faut mettre fin au massacre à Gaza », a déclaré le ministre turc lors d’un forum à Istanbul, plaidant pour une solution à deux États et soulignant que Gaza devait rester sous gouvernance palestinienne.

Selon le ministère turc des Affaires étrangères, Fidan devrait appeler à l’instauration de mécanismes garantissant la sécurité et la gestion autonome de Gaza par les Palestiniens, tout en renforçant l’aide humanitaire. Il accuse également Israël de chercher à remettre en cause le cessez-le-feu.

Les initiatives diplomatiques d’Ankara suscitent la méfiance d’Israël, alors que la Turquie entretient des liens étroits avec le Hamas. Les autorités israéliennes ont déjà refusé que la Turquie participe à la force internationale de stabilisation prévue à Gaza dans le cadre du plan de Donald Trump. Cette force, composée principalement de troupes de pays arabes et musulmans considérés comme impartiaux, doit se déployer progressivement au fur et à mesure du retrait des forces israéliennes.