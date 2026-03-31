Bahreïn : démantèlement d’une cellule du Hezbollah qui préparait des attentats

Le ministère de l’Intérieur bahreïni a annoncé lundi l’arrestation d’une cellule du Hezbollah libanais opérant dans le royaume. Trois individus ont été interpellés pour leur implication dans des activités « menaçant la sécurité de l’État » et leur contact avec des « éléments étrangers », selon les autorités locales.

D’après le ministère, les suspects ont reconnu avoir reçu une formation aux armes au Liban, avoir transmis des informations et des images à l’Iran et avoir perçu des financements pour préparer des actions terroristes, notamment au Liban. Les personnes arrêtées ont été identifiées par les médias du Golfe comme étant Ahmed Ahmed Hussein, Hussein Abdel Amir Ashour et Montazer Abdel Mohsen Ali.

« L’agression iranienne ne se limite pas aux frappes de missiles, aux drones et aux opérations militaires, elle cherche également à infiltrer des cellules terroristes dans les pays du Golfe », a déclaré un présentateur de la chaîne Al-Arabiya. Le Koweït a également récemment démantelé un réseau terroriste similaire visant des dirigeants du pays.

Ces révélations interviennent peu après l’annonce des Émirats arabes unis du démantèlement d’un réseau terroriste financé et dirigé par l’Iran et le Hezbollah, où cinq suspects avaient été arrêtés. Selon les autorités émiraties, ces individus opéraient sous une couverture commerciale pour tenter d’infiltrer l’économie nationale et mettre en péril la sécurité financière du pays.

Ces opérations s’inscrivent dans un contexte régional tendu, marqué par la multiplication des alertes sur l’expansion des réseaux du Hezbollah et de l’influence iranienne dans le Golfe.