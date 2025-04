Beyrouth affirme que le Hezbollah accepterait de discuter de son désarmement

Des sources proches de la présidence libanaise ont affirmé dimanche au journal saoudien Al-Sharq Al-Awsat être convaincues que le Hezbollah acceptera d'engager un dialogue concernant son désarmement, malgré les récentes menaces émanant de hauts responsables de l'organisation. Selon ces sources, les déclarations du chef par intérim du Hezbollah, Naim Qassem, sont contradictoires : "Personne n'a menacé de désarmer le Hezbollah par la force. Toutes les questions seront résolues par le dialogue, et Naim Qassem lui-même a exprimé sa volonté de le faire, tout en demandant de ne pas faire pression sur l'organisation à l'heure actuelle."

Ces affirmations contredisent frontalement les propos tenus par Qassem vendredi dernier : "Nous ne permettrons à personne de désarmer le Hezbollah ou de désarmer la résistance. Le désarmement du Hezbollah - retirez cela de votre lexique. Ces armes sont ce qui a donné vie et liberté à notre peuple, ces armes sont ce qui a libéré notre pays." Le dirigeant avait ajouté qu'ils "combattront quiconque attaque la résistance et quiconque œuvre au désarmement, comme nous nous sommes dressés contre Israël", et a averti qu'"il existe un effort médiatique énorme pour présenter les armes du Hezbollah comme le plus grand problème du Liban."

Qassem avait également mis en garde contre les appels à un désarmement forcé : "Savez-vous ce que signifie désarmer le Hezbollah par la force ? Vous rendez un service gratuit à Israël, qui a mobilisé toutes ses forces, toutes ses capacités, et rallié l'Amérique et l'Europe derrière elle, sans réussir à prendre une seule arme." Les sources présidentielles ont souligné que le gouvernement libanais continue d'appliquer les décisions selon lesquelles les armes doivent être exclusivement détenues par l'État et que l'armée libanaise doit se déployer sur l'ensemble du territoire national.