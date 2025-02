Beyrouth se prépare aux funérailles géantes de Nasrallah

Les funérailles de Hassan Nasrallah et de Hachem Safi al-Din, dirigeants du Hezbollah, se dérouleront ce dimanche à 13h00 à Beyrouth. L'organisation a déployé plus de 20 000 militants dans la ville pour encadrer l'événement, qui sera retransmis sur 420 écrans géants installés autour de la Cité sportive Camille Chamoun. Selon le journal Al-Diyar, plus de 400 000 personnes venues du Yémen, d'Irak, d'Iran, de Bahreïn et du Koweït sont attendues pour les obsèques. Les hôtels de Beyrouth affichent un taux d'occupation de 90%. L'aéroport international de la ville sera fermé de 12h00 à 16h00 pour faciliter l'organisation de l'événement.

Une délégation iranienne de haut niveau, comprenant des représentants du guide suprême Ali Khamenei, du gouvernement et du parlement, est arrivée à Beyrouth. "Les funérailles de Nasrallah reflètent la grandeur du peuple libanais", a déclaré Mohammad Baqer Qalibaf, président du parlement iranien.

Les deux dirigeants seront honorés à la Cité sportive, mais enterrés séparément. Nasrallah reposera entre les deux routes menant à l'aéroport de Beyrouth, tandis que Safi al-Din sera inhumé lundi dans son village natal de Deir Qanoun al-Nahr. Selon la chaîne Al-Manar, Nasrallah sera enterré avec une fiole contenant "de la terre de Palestine et de la mosquée Al-Aqsa".

"L'ennemi n'a pas réussi à briser la résistance et personne, de l'intérieur ou de l'extérieur, ne pourra la briser", a déclaré Ali Damoush, vice-président du conseil exécutif du Hezbollah, lors d'une conférence de presse. Le site où Nasrallah a été tué, dans le quartier de Dahieh, est devenu un lieu de pèlerinage depuis son élimination.

Le stade peut accueillir jusqu'à 85 000 personnes à l'intérieur et 100 000 à l'extérieur, selon Ali Daher, coordinateur du comité organisateur. Le Hezbollah a demandé aux participants de s'abstenir de tirer en l'air pendant la cérémonie, une pratique courante dans la région.