Binyamin Achimair, 14 ans, porté disparu depuis ce vendredi matin en Judée-Samarie

L'armée israélienne a déclaré que des troupes, y compris des forces spéciales, travaillent aux côtés de la police pour retrouver un garçon de 14 ans disparu en Judée-Samarie ce vendredi matin.

Benjamin Achimeir, habitant de Jérusalem, a quitté une ferme près de l'avant-poste de Malachei Shalom aux premières heures du jour pour aller garder les moutons, et n'a pas été revu depuis. Les moutons sont retournés à la "ferme Gal" sans lui, selon la police. Le chef du commandement central de Tsahal, le général de division Yehuda Fox, et le chef de la division de Cisjordanie, le général de brigade Yaki Dolf, sont sur les lieux et dirigent les recherches, selon l'armée. La police et les forces militaires bloquent les routes dans la région. Malachei Shalom est situé près de la ville de Mughayir, au nord-est de Ramallah. Des centaines de volontaires s'efforcent de localiser Achimair. La police a indiqué qu'il portait une chemise bleue. Toute personne sachant où il se trouve est priée de contacter la ligne d'assistance téléphonique 100 de la police israélienne ou le poste de police de Binyamin par téléphone au 02-9706444.