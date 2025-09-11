Articles recommandés -

Un chercheur russe affirme avoir mis la main sur des documents top secret du Pentagone détaillant un vaste programme de désarmement du Hezbollah. Baptisé "Bouclier d'or", ce plan prévoit un budget colossal de 14,2 milliards de dollars et privilégie une approche économique inédite : acheter les armes plutôt que les détruire.

Denis Korkudinov, directeur du Centre international d'analyse et de prévision politiques (DIIPETES), a rendu publiques ces informations sensibles via le média turc Harici. Selon lui, ces documents révèlent une stratégie radicalement différente des méthodes militaires traditionnelles.

La répartition budgétaire témoigne de ce changement d'approche : 70% des fonds seraient consacrés à l'aide économique et humanitaire, contre seulement 17% aux besoins militaires directs. Une orientation qui marque, selon Korkudinov, un "changement stratégique vers les causes profondes des problèmes socio-économiques".

Le programme prévoit des compensations substantielles pour encourager la reddition volontaire des armes : 20 000 dollars par arme lourde remise et 5 000 dollars par arme personnelle;

Cinq centres de collecte seraient établis dans le sud du Liban et la plaine de la Bekaa d'ici novembre 2025, sous surveillance conjointe de l'armée libanaise et des forces spéciales américaines. Parallèlement, le plan intégrerait une dimension propagandiste avec la création d'une station radio, "Nouvelle Voix du Liban", et des campagnes sur les réseaux sociaux ciblant spécifiquement les dirigeants du Hezbollah.

Ces révélations dont l'origine avéré demeure incertaine à ce stade, font écho aux déclarations récentes de l'ambassadeur américain en Turquie, Tom Barak, qui avait évoqué lors de ses visites au Liban l'impossibilité d'un "désarmement forcé" et la nécessité de proposer des "alternatives" aux militants de l'organisation.

Washington tenterait actuellement de convaincre l'Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis de s'engager financièrement dans la reconstruction du Liban, en échange de l'abandon des activités militaires du Hezbollah.

Malgré les pressions diplomatiques, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou aurait refusé les demandes américaines de cessation des bombardements et assassinats ciblés, condition pourtant jugée nécessaire par Washington pour faciliter le dialogue avec le gouvernement libanais.