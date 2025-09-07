Câbles sous-marins sectionnés en mer Rouge : perturbations d’internet au Moyen-Orient et en Asie

Articles recommandés -

Une série de coupures de câbles sous-marins en mer Rouge a provoqué d’importantes perturbations d’internet dans plusieurs pays du Moyen-Orient et d’Asie, ont indiqué samedi des experts en cybersécurité. La cause exacte de l’incident reste pour l’instant inconnue.

Selon NetBlocks, une organisation qui surveille l’accès au réseau mondial, les défaillances concernent notamment les systèmes SMW4 (South East Asia–Middle East–Western Europe 4) et IMEWE (India-Middle East-Western Europe), situés près de Djeddah, en Arabie saoudite. Les connexions ont été particulièrement dégradées en Inde et au Pakistan, où l’opérateur Pakistan Telecommunications Co. Ltd. a confirmé les coupures.

La société Microsoft a également publié un message sur son site de suivi de statut, précisant que le Moyen-Orient "pourrait connaître une latence accrue" à cause de ces coupures de fibres optiques. En revanche, le trafic internet transitant en dehors de la région ne serait pas affecté.

Les câbles endommagés sont exploités par deux consortiums : l’un géré par Tata Communications, filiale du conglomérat indien Tata, et l’autre supervisé par Alcatel-Lucent. Les deux entreprises n’ont pas encore commenté la situation.

Aux Émirats arabes unis, de nombreux internautes abonnés aux opérateurs Du et Etisalat se plaignent de ralentissements, tandis qu’en Arabie saoudite, les autorités n’ont pour l’instant publié aucune déclaration officielle.

Ces perturbations surviennent dans un contexte de tensions accrues dans la région. Des inquiétudes avaient déjà été exprimées sur de possibles attaques contre les câbles sous-marins en mer Rouge, dans le cadre de la campagne des rebelles houthis du Yémen, qui affirment vouloir faire pression sur Israël pour mettre fin à la guerre à Gaza. Les Houthis, cependant, ont nié à plusieurs reprises toute responsabilité dans des incidents similaires.

Les experts rappellent que ces infrastructures vitales peuvent être endommagées accidentellement, notamment par des ancres de navires, mais qu’elles constituent également des cibles potentielles dans des conflits géopolitiques.