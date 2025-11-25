Cessez-le-feu à Gaza : Turquie, Qatar et Égypte coordonnent la deuxième phase de l’accord

Un responsable turc a indiqué à i24NEWS que le directeur du MIT, İbrahim Kalın (le service national de renseignement turc), a rencontré ce mardi 25 novembre au Caire le Premier ministre qatari Sheikh Mohammed ben Abdelrahman Al Thani et le chef des renseignements égyptiens Hassan Rachad.

Les trois responsables, médiateurs et garants du cessez-le-feu, ont discuté du passage à la deuxième phase de l’accord, face aux « violations croissantes » attribuées à Israël dans la bande de Gaza.

Ils ont également évoqué l’intensification des efforts conjoints en coordination avec les États-Unis pour assurer l’application de l’accord.

La réunion a permis de convenir d’un renforcement de la coopération avec le Centre de coordination civilo-militaire (CMCC) afin de lever les obstacles à la poursuite du cessez-le-feu et de prévenir toute nouvelle violation.

La Turquie a réaffirmé qu’elle « continuera, comme toujours, à se tenir aux côtés du peuple palestinien par tous les moyens ».