Cessez-le-feu entre Israël et la Syrie, annoncé par les États-Unis

Les États-Unis ont annoncé, vendredi, un cessez-le-feu entre Israël et la Syrie, après des violences à Soueida ayant fait plus de 300 morts, selon l’émissaire américain Tom Barrack. Dans un message sur X, Barrack indique que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président syrien Ahmed al-Sharaa, avec le soutien du secrétaire d’État Marco Rubio, de la Turquie et de la Jordanie, ont accepté cet accord. « Nous appelons Druzes, Bédouins et Sunnites à déposer les armes pour construire une identité syrienne unie », a-t-il déclaré, sans préciser les détails de la trêve.

Mercredi, Israël a frappé Damas et des forces gouvernementales dans le sud syrien, exigeant leur retrait pour protéger les Druzes. Malgré l’accord, des combats entre Druzes et Bédouins ont repris, déplaçant des dizaines de milliers de personnes. Samedi, des Druzes israéliens ont franchi la frontière près de Majdal Shams, bousculant les soldats de Tsahal, qui travaillent à leur retour. La présidence syrienne a annoncé l’envoi d’une force pour rétablir le calme à Soueida.