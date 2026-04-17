Cessez-le-feu entre le Liban et Israël : les détails de l'accord

Israël et le Liban ont conclu un cessez-le-feu de dix jours, annoncé jeudi par le président américain Donald Trump, dans le but d’ouvrir la voie à des négociations de paix directes entre les deux pays. Le texte de l’accord, publié par le département d’État américain, prévoit une cessation des hostilités à compter de vendredi minuit en Israël, pour une période initiale de dix jours pouvant être prolongée d’un commun accord.

Selon le document, les deux États s’engagent à œuvrer à la création de conditions favorables à une paix durable, fondée sur la reconnaissance mutuelle de leur souveraineté et de leur intégrité territoriale, ainsi que sur l’établissement d’une sécurité réelle le long de leur frontière commune. Israël et le Liban affirment également ne pas être en guerre et promettent de participer à des négociations directes de bonne foi sous l’égide des États-Unis, avec l’objectif d’aboutir à un accord global garantissant sécurité, stabilité et paix.

Le texte souligne les défis posés à l’État libanais par les groupes armés non étatiques, accusés de porter atteinte à la souveraineté du Liban et de menacer la stabilité régionale. Il précise que seules les forces de sécurité officielles libanaises, armée, forces de sécurité intérieure, services de renseignement, douanes et police municipale, devront être autorisées à porter des armes sur le territoire libanais. Le gouvernement libanais s’engage ainsi, avec un soutien international, à prendre des mesures concrètes pour empêcher les terroristes du Hezbollah et tout autre groupe armé illégal de lancer des attaques ou activités hostiles contre Israël.

Israël conserve de son côté son droit à l’autodéfense contre toute attaque planifiée, imminente ou en cours. En dehors de ce cadre, l’État hébreu s’engage à ne mener aucune opération militaire offensive contre des cibles libanaises, qu’elles soient civiles, militaires ou étatiques, par voie terrestre, aérienne ou maritime pendant la durée de la trêve.

Enfin, les deux pays demandent aux États-Unis de faciliter la poursuite des discussions afin de régler les différends restants, notamment la délimitation de la frontière terrestre internationale. Washington a indiqué vouloir également conduire des efforts internationaux de soutien au Liban, dans le cadre plus large de sa stratégie visant à renforcer la stabilité et la prospérité régionales.