Chute du régime Assad : Ahmad el-Chareh lance un ultimatum aux insurgés alaouites après les massacres

Le président syrien Ahmad el-Chareh a lancé un appel à la reddition aux insurgés alaouites dans le nord-ouest du pays, leur demandant de "déposer leurs armes avant qu’il ne soit trop tard". Cet appel intervient dans un contexte de violence accrue entre les groupes rebelles et les partisans de l'ancien régime d'Assad, après des massacres d'Alaouites, la minorité dont est issu l'ex-président. L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) a rapporté l'exécution de 162 civils alaouites, victimes de cinq massacres distincts dans la région côtière, perpétrés par des forces affiliées au ministère de la Défense et de l'Intérieur.

Ces violences font suite à des affrontements violents qui ont éclaté après des attaques menées par des partisans de l'ex-président Assad contre des forces de sécurité loyalistes à Jablé, sur la côte syrienne. En réponse, le nouveau gouvernement, issu d'une coalition rebelle islamiste, a intensifié ses opérations militaires, envoyant des renforts et imposant un couvre-feu à Lattaquié et Tartous, deux bastions de la minorité alaouite. La violence a causé plus de 250 morts depuis le début des affrontements jeudi. L'OSDH a publié des vidéos montrant des corps civils exécutés sommairement, alimentant une atmosphère de terreur et d'insécurité dans la région. Des témoignages rapportent que la population vit dans la peur, confinée chez elle. Le gouvernement syrien a réagi en qualifiant ces exactions d'« isolées » et a promis de mettre fin à la violence, tout en insistant sur le fait que celles-ci ne représentaient pas l'ensemble du peuple syrien. Le climat de violence est exacerbé par la situation politique instable depuis la chute du régime de Bachar el-Assad en décembre 2024, et la situation pourrait dégénérer en une guerre civile entre différentes factions. Les appels à la retenue se multiplient, notamment de la part de la communauté internationale, qui exprime des inquiétudes concernant les risques d’escalade. L’ONU, la Russie, l’Arabie saoudite, l’Égypte et la Turquie ont tous exhorté à une désescalade des tensions. Alors que des affrontements continuent, des groupes armés, tels que les combattants de Hay'at Tahrir el-Cham, se retrouvent désormais aux côtés des nouvelles forces de sécurité syriennes. Les répercussions de cette violence se font sentir au-delà des frontières de la Syrie, avec l'Organisation de la coopération islamique (OCI) annonçant la réintégration de la Syrie dans ses rangs, un pas vers son retour sur la scène internationale.