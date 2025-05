Claude Moniquet : "Israël démontre qu’il est la seule puissance régionale dotée d’une suprématie aérienne incontestée"

Claude Moniquet, expert en contre-terrorisme et directeur du Centre européen de renseignement stratégique, a livré ce mardi sur i24NEWS une analyse des frappes israéliennes sur l’aéroport de Sanaa et d’autres cibles stratégiques au Yémen, en riposte aux tirs de missiles houthis. Ces opérations, selon lui, révèlent la suprématie aérienne unique d’Israël dans la région.

Moniquet doute que ces frappes dissuadent les Houthis, soutenus par l’Iran, qui promettent une « escalade » en réponse. Toutefois, il souligne leur impact : en ciblant des infrastructures clés comme l’aéroport de Sanaa – pivot pour les échanges avec Téhéran, l’acheminement d’armes et de fonds – ou encore les ports et centrales électriques, Israël, avec les frappes américaines et britanniques, sape la machine de guerre houthie. « Cela limite leurs capacités, pas leur volonté », précise-t-il. L’expert met en avant un point crucial : « Israël démontre qu’il est la seule puissance régionale dotée d’une suprématie aérienne incontestée. » Ni le Yémen ni l’Iran ne peuvent rivaliser, et même les puissances du Golfe, comme l’Arabie saoudite, restent en retrait ou alliées discrètes. Cette domination envoie un signal fort aux adversaires. Sur le risque d’embrasement régional, Moniquet se veut rassurant : l’Iran, affaibli et en pourparlers avec les États-Unis, évitera une guerre directe. En revanche, il redoute une recrudescence du terrorisme, citant un complot iranien déjoué à Londres, qualifié d’opération antiterroriste majeure par les Britanniques, preuve des capacités des réseaux iraniens à l’étranger. Claude Moniquet conclut que les frappes israéliennes, bien que stratégiques, n’éliminent pas la menace houthie et iranienne. Elles soulignent la nécessité d’une vigilance accrue face aux risques terroristes en Europe et ailleurs.