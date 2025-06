Comment des hackers pro-israéliens ont paralysé le système financier iranien

Articles recommandés -

Pendant qu'Israël et les États-Unis bombardaient les sites nucléaires iraniens, une autre guerre se déroulait dans l'ombre : celle du cyberespace financier. Selon le Wall Street Journal, le groupe de hackers pro-israélien "Predatory Sparrow" a méthodiquement ciblé l'infrastructure financière permettant à Téhéran de contourner les sanctions occidentales.

Paralysie bancaire et cryptomonnaies

Le groupe anonyme, qui communique via X, revendique avoir neutralisé la Bank Sepah, banque d'État qui finance les forces armées iraniennes et leurs fournisseurs étrangers. L'attaque a paralysé les services bancaires en ligne et les distributeurs automatiques, privant notamment les retraités militaires de leurs salaires. Les médias d'État iraniens ont confirmé les dégâts.

Plus spectaculaire encore, Predatory Sparrow a infiltré Nobitex, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies d'Iran avec 11 millions d'utilisateurs. Les hackers ont extrait 100 millions de dollars avant de les "brûler" en les envoyant vers des portefeuilles numériques inaccessibles, dont les adresses contenaient des messages injurieux contre les Gardiens de la Révolution.

Contournement des sanctions

Nobitex représentait un maillon vital pour les Iraniens cherchant à échapper aux sanctions américaines. La plateforme permettait de convertir des rials iraniens en tether, une cryptomonnaie stable liée au dollar, facilitant ainsi les transferts internationaux. Selon des responsables israéliens, les Gardiens de la Révolution utilisaient également cette plateforme pour leurs paiements internationaux.

Guerre cyber-psychologique

Face à ces attaques, l'Iran a coupé une grande partie de ses services internet et interdit l'usage de téléphones et applications étrangères à ses fonctionnaires, craignant l'espionnage israélien. "Il vaut mieux couper [internet]. Israël peut tout voir", confie Mohammad Ghorbaniyan, changeur de devises à Téhéran.

Sophistication militaire

L'expertise de Predatory Sparrow, déjà responsable de la paralysie des stations-service iraniennes en 2021, suggère un soutien étatique. "La sophistication du groupe, sa sélection de cibles et ses messages géopolitiques correspondent au profil d'un acteur cyber parrainé par l'État et aligné sur Israël", analyse Deddy Lavid, expert en cybersécurité.

Cette guerre numérique révèle une nouvelle dimension des conflits modernes, où la paralysie économique peut s'avérer aussi efficace que les bombardements traditionnels.