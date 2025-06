Comment Israël paralyse l'Iran dans l'ombre du cyberespace

Articles recommandés -

Dans l'ombre des frappes aériennes, une guerre technologique sans merci oppose Israël et l'Iran. Guy-Philippe Goldstein, consultant en cyber-sécurité, dévoile sur i24NEWS les contours de cette bataille numérique où la supériorité israélienne écrase ses adversaires.

Une offensive cyber à double visage

Cette cyberguerre revêt deux dimensions distinctes. La face invisible frappe là où ça fait mal : systèmes de défense aérienne iraniens neutralisés, radars aveuglés, géolocalisation des hauts dirigeants via leurs smartphones. "En Iran, on commence à dire 'n'utilisez pas WhatsApp, n'utilisez pas vos smartphones'", révèle M. Goldstein, soulignant la paranoïa technologique qui gagne Téhéran. Des hackers israéliens ont infiltré la banque CEPA - créée en 1925 et devenue le coffre-fort des Gardiens - ainsi que Nobitex, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies d'Iran. "On détruit les installations et on efface les moyens financiers", synthétise l'expert.

Un écart technologique abyssal

Face à cette offensive sophistiquée, l'Iran peine à répliquer. Ses cyberattaques se limitent largement à la guerre psychologique : fausses alertes, appels de menaces, désinformation massive. La société Eradware a recensé une hausse de 700% des tentatives d'attaque, mais leur impact reste dérisoire.

"Il y a un gap extrêmement fort avec Israël qui fait une démonstration technologique", constate Goldstein. Même avec un hypothétique soutien russe ou chinois, l'Iran a un retard considérable dans cette guerre invisible qui complète parfaitement les opérations militaires conventionnelles.

Cette supériorité cyber illustre parfaitement comment Israël multiplie les fronts pour "mettre à genoux" son ennemi iranien.