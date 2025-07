"Crime contre l'humanité" : l'ambassadeur américain visite l'église incendiée de Tayba

Articles recommandés -

L'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, s'est rendu samedi dans le village de Tayba pour constater les dégâts causés à une église historique, qualifiant cette profanation de "crime contre l'humanité".

Dans un message publié sur son compte X, l'ambassadeur américain a écrit : "Tayba est un village palestinien chrétien paisible au sud de Jérusalem, avec de nombreux citoyens américains, qui a été vandalisé - y compris des incendies allumés dans une église ancienne. J'ai rendu visite à ce village aujourd'hui. La profanation d'une église, d'une mosquée ou d'une synagogue est un crime contre l'humanité et contre Dieu."

Lors de sa visite sur place, Mike Huckabee a tenu des propos fermes : "Une chose sur laquelle nous sommes catégoriquement d'accord, c'est que toute profanation d'un lieu saint - qu'il s'agisse d'une église, d'une mosquée ou d'une synagogue - est inacceptable. Commettre un acte de sacrilège en profanant un lieu qui devrait être un lieu de culte, c'est un acte de terrorisme, et c'est un crime." L'ambassadeur a également insisté sur la nécessité de sanctions : "Il doit y avoir des conséquences, et elles doivent être sévères, car ce sont l'un des derniers bastions de notre civilisation, les lieux où nous prions."

Selon le journal "Al-Arabi Al-Jadid", des résidents auraient pénétré jeudi dans l'église Al-Khadr de la ville de Tayba, située à l'est de Ramallah en Judée-Samarie. Les habitants ont rapporté au journal que "des résidents accompagnés d'un troupeau d'environ 80 vaches ont fait irruption dans l'enceinte de l'église.

Les habitants affirment qu'il y a environ un mois, des résidents ont établi un avant-poste sur des terres de Tayba, peuplée majoritairement de chrétiens, et ont commencé à mener des attaques incluant l'incendie de la zone autour de l'église, de ses terres agricoles et des champs de la ville.

La municipalité de Tayba a déclaré dans un communiqué que "l'église Al-Khadr est l'une des églises historiques les plus anciennes de la région, et elle a une grande symbolique religieuse et historique pour les habitants de la ville et les chrétiens à travers le pays."