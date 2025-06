Cyberattaque massive contre la banque centrale iranienne

Articles recommandés -

L'agence de presse iranienne ISNA a rapporté mardi une cyberattaque contre la banque centrale iranienne, perturbant ses services numériques. La banque iranienne Sepah, touchée par cette cyberattaque, gère les comptes et investissements des Gardiens de la révolution islamique et de l'armée iranienne.

Fuite de capitaux des Gardiens de la révolution

Des sources de l'opposition iranienne ont déclaré à i24NEWS que ces derniers jours, les dirigeants des Gardiens de la révolution ont vidé leurs comptes bancaires dans différentes banques et les ont transférés "à l'étranger".

Le groupe de hackers opposants au régime iranien qui s'identifie sous le nom de "Moineau prédateur", qui a déjà visé des cibles iraniennes par le passé et qui, selon certaines publications, serait lié à Israël, a annoncé : "Nous avons réussi à pénétrer les systèmes bancaires en Iran et à les endommager."

Infiltration de la banque Sepah

Le groupe affirme avoir pénétré les systèmes de la banque Sepah et endommagé toute sa base de données. Dans une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux, le groupe "Moineau prédateur", "Gonjeshke Darande", en farsi, a affirmé que la banque Sepah servait à contourner les sanctions internationales et à financer les activités des Gardiens de la révolution, notamment les programmes de missiles et les programmes nucléaires. "Tel est le sort d'une institution dédiée à préserver les fantasmes terroristes du dictateur", a transmis le groupe, remerciant des alliés anonymes qui ont aidé à réaliser l'attaque.

Risques de perturbations du réseau énergétique

La banque joue un rôle clé dans le soutien au réseau de distribution de carburant de l'Iran, et l'incident pourrait entraîner des perturbations possibles dans les stations-service dans les prochaines heures.

Cette cyberattaque s'inscrit dans une série d'opérations clandestines visant les infrastructures critiques iraniennes, touchant cette fois directement le système financier qui permet au régime de financer ses activités militaires et de contourner les sanctions internationales. L'attaque contre la banque Sepah, menée cette fois non pas par Israël mais par un groupe iranien opposé au régime des mollahs, institution centrale pour le financement des Gardiens de la révolution, pourrait avoir des répercussions significatives sur la capacité opérationnelle du régime iranien.